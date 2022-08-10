Xbox рассказала , что покажет на gamescom 2022

Представители Xbox рассказали о своих играх для gamescom 2022, которая пройдёт с 24 по 28 августа. Среди доступных проектов Xbox Game Studios и сторонних авторов будут:
Посетители смогут узнать дополнительные детали об играх и попробовать новое приложение Xbox для Samsung Smart TV. И ещё вернётся шоу Xbox FanFest с разнообразными активностями.
Кроме того, 25 августа в 15:00 МСК стартует стрим с мероприятия, в рамках которого состоятся интервью и представят геймплей разных проектов, среди которых:
Церемония открытия самой выставки состоится 23 августа в 21:00 МСК, ведущим выступит Джефф Кили.