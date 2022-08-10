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48 минут назад

Xbox рассказала о том, что покажет на грядущей gamescom 2022

Игромания.ру

Представители Xbox рассказали о своих играх для gamescom 2022, которая пройдёт с 24 по 28 августа. Среди доступных проектов Xbox Game Studios и сторонних авторов будут:

Xbox рассказала , что покажет на gamescom 2022
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • Pentiment
  • Age of Empires IV
  • Microsoft Flight Simulator
  • Sea of Thieves
  • Grounded
  • A Plague Tale: Requiem
  • Disney Dreamlight Valley
  • Gunfire Reborn
  • Inkulinati
  • Last Case of Benedict Fox
  • Lies of P
  • Lightyear Frontier
  • Planet of Lana
  • You Suck at Parking

Посетители смогут узнать дополнительные детали об играх и попробовать новое приложение Xbox для Samsung Smart TV. И ещё вернётся шоу Xbox FanFest с разнообразными активностями.

Кроме того, 25 августа в 15:00 МСК стартует стрим с мероприятия, в рамках которого состоятся интервью и представят геймплей разных проектов, среди которых:

  • Microsoft Flight Simulator
  • Gunfire Reborn
  • Sea of Thieves
  • Lies of P
  • High On Life
  • Grounded
  • Pentiment
  • A Plague Tale: Requiem
  • Minecraft Legends
  • Planet of Lana
  • Age of Empires IV

Церемония открытия самой выставки состоится 23 августа в 21:00 МСК, ведущим выступит Джефф Кили.

Игры,Microsoft,
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