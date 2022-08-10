Xbox рассказала , что покажет на gamescom 2022

Представители Xbox рассказали о своих играх для gamescom 2022, которая пройдёт с 24 по 28 августа. Среди доступных проектов Xbox Game Studios и сторонних авторов будут:

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Pentiment

Age of Empires IV

Microsoft Flight Simulator

Sea of Thieves

Grounded

A Plague Tale: Requiem

Disney Dreamlight Valley

Gunfire Reborn

Inkulinati

Last Case of Benedict Fox

Lies of P

Lightyear Frontier

Planet of Lana

You Suck at Parking

Посетители смогут узнать дополнительные детали об играх и попробовать новое приложение Xbox для Samsung Smart TV. И ещё вернётся шоу Xbox FanFest с разнообразными активностями.

Кроме того, 25 августа в 15:00 МСК стартует стрим с мероприятия, в рамках которого состоятся интервью и представят геймплей разных проектов, среди которых:

Microsoft Flight Simulator

Gunfire Reborn

Sea of Thieves

Lies of P

High On Life

Grounded

Pentiment

A Plague Tale: Requiem

Minecraft Legends

Planet of Lana

Age of Empires IV