Авторы «Во все тяжкие» рассказали об игре по сериалу

Я не большой любитель видеоигр, но как можно не знать о Grand Theft Auto? Помню, как сказал двум джентльменам, которые одобрили создание «Во все тяжкие»: «Кто владеет Grand Theft Auto, может у них есть идеи по адаптации нашего шоу?» Мне и сейчас идея кажется хорошей! Но осуществить что-то так и не получилось. Хотя попыток сделать видеоигру было немало. Мы попытались сделать что-то для гарнитуры Sony PlayStation VR. Однако в итоге выпустили лишь небольшую мобильную игру.