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1 час назад

Люди стали смотреть меньше YouTube и Twitch

Чемпионат.com

Площадки Streamlabs и Stream Hatchet опубликовали статистику просмотров двух популярных стриминговых платформ: YouTube и Twitch. Статистика показана на второй квартал текущего года.

YouTube и Twitch теряют популярность
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если сравнивать показатели с первым кварталом 2022-го, показатели просмотров упали на 8,4%. Это не единственный спад, ведь и количество самих стримов упало на 12%. Несгибаемым лидером на Twitch осталась категория Just Chatting. Более того, она даже поставила новый рекорд.

Также стало известно, что зрители просмотрели 7,36 млрд часов контента на всех платформах по сравнению с 8,06 млрд часов в предыдущем квартале, что говорит о падении интереса как к YouTube, так и к Twitch. Это может быть вызвано периодом после пандемии, в который было поставлено множество рекордов.

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