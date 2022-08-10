YouTube и Twitch теряют популярность

Если сравнивать показатели с первым кварталом 2022-го, показатели просмотров упали на 8,4%. Это не единственный спад, ведь и количество самих стримов упало на 12%. Несгибаемым лидером на Twitch осталась категория Just Chatting. Более того, она даже поставила новый рекорд.

Также стало известно, что зрители просмотрели 7,36 млрд часов контента на всех платформах по сравнению с 8,06 млрд часов в предыдущем квартале, что говорит о падении интереса как к YouTube, так и к Twitch. Это может быть вызвано периодом после пандемии, в который было поставлено множество рекордов.