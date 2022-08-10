Энтузиаст перенес "Лучше звоните Солу" на Game Boy

На YouTube-канале Lumpy Touch был опубликован ролик, в котором фанат «Лучше звоните Солу» представил, как выглядела бы игра по популярному сериалу, если бы она вышла на портативной консоли Game Boy.

В начале игроку предлагаются на выбор три персонажа ТВ-шоу: Джимми (Сол Гудман), Ким и Майк. У каждого из них есть свои пассивные способности, а также уникальные качества. После небольшой кат-сцены появляется первый уровень, в котором Солу необходимо спастись из пустыни в стиле «Супер Марио». Второй уровень представляет собой расстрел машины с бандитами, а в третий — файтинг, в котором Сол должен победить главу компании «Хэмлин, Хэмлин и Макгилл» Говарда Хэмлина. Видео сопровождается главной музыкальной темой сериала, адаптированной для Game Boy.