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1 час назад

Энтузиаст перенес события "Лучше звоните Солу" в игру для Game Boy

Газета.Ru

На YouTube-канале Lumpy Touch был опубликован ролик, в котором фанат «Лучше звоните Солу» представил, как выглядела бы игра по популярному сериалу, если бы она вышла на портативной консоли Game Boy.

Энтузиаст перенес "Лучше звоните Солу" на Game Boy
Фото: СкриншотСкриншот

В начале игроку предлагаются на выбор три персонажа ТВ-шоу: Джимми (Сол Гудман), Ким и Майк. У каждого из них есть свои пассивные способности, а также уникальные качества. После небольшой кат-сцены появляется первый уровень, в котором Солу необходимо спастись из пустыни в стиле «Супер Марио». Второй уровень представляет собой расстрел машины с бандитами, а в третий — файтинг, в котором Сол должен победить главу компании «Хэмлин, Хэмлин и Макгилл» Говарда Хэмлина. Видео сопровождается главной музыкальной темой сериала, адаптированной для Game Boy.

«Лучше звоните Солу» — спин-офф сериала «Во все тяжкие». Его премьера состоялась в 2015 году на телеканале AMC.

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