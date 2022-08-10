Почему мы любим играть в видеоигры: семь главных причин

Игры — такая же неотъемлемая часть современной поп-культуры, как кинематограф и музыка. Они так прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что мы уже редко задумываемся, почему, собственно, мы вообще тратим время на виртуальные развлечения. Если вы тоже задавались подобным вопросом, то есть хорошие новости: специально для вас мы разобрались, зачем же люди играют в видеоигры.

Фото: Facepunch Studios Facepunch Studios

Новые ощущения

Видео дня

Новые эмоциональные переживания и опыт способны сделать жизнь более интересной — видеоигры как раз предоставляют игрокам возможность постоянно пробовать что-то новое. Индустрия насчитывает бесконечное множество проектов в самых разных жанрах, которые оставляют после себя не менее разные впечатления. Игры-песочницы позволяют заниматься исследованием неизведанных миров, MMORPG направлены на социализацию и взаимодействие с другими людьми, динамичные экшены, шутеры и файтинги дают шанс ощутить прилив адреналина, который реальная жизнь не всегда может предложить. Не говоря уже о том, что через игры люди могут примерить на себя совершенно непривычные роли из реального мира — от садовников и профессиональных шеф-поваров до работников паспортного стола, флористов, барменов, охотников на привидений и так далее.

Ysbryd Games

Чувство мастерства

Многие видеоигры (как правило, многопользовательские) нередко требуют хорошего навыка для победы. На полях сражений Valorant или Rainbow Six: Siege игроки соревнуются между собой в реальном времени. Победителя в противостоянии определяет скорость реакции, знание карты и механик, меткость, способность импровизировать и общее понимание игры. Многие геймеры проводят тысячи часов за тренировками, так как оттачивание этих навыков приносит не меньше удовольствия, чем сам игровой процесс. К тому же, разработчики нередко поощряют самых результативных игроков при помощи всяческих наград: от редких косметических предметов до приглашений сыграть на международных турнирах, где можно побороться за денежный приз.

Arc System Works

Свобода исследования

Игры как ни один другой медиум способны подарить аудитории настоящую радость открытия, причем под «открытиями» можно подразумевать совершенно разные вещи. Во-первых, конечно же, речь об исследовании виртуальных миров в поисках новых впечатлений, любопытных находок и красивых пейзажей. Миллионы геймеров провели сотни часов в третьем «Ведьмаке» и Breath of the Wild именно благодаря тому, как интересно изучать их вселенные: куда ни отправься, везде найдется что-то примечательное. Red Dead Redemption 2 понравилась даже тем, кто не слишком увлекается играми, просто за возможность выезжать на расслабляющие конные прогулки по живописным тропам Дикого Запада.

Во-вторых, игры позволяют геймерам получше изучить самих себя. RPG, где можно создать собственного персонажа, нередко разрешают игроку определить черты характера и сексуальные предпочтения. На просторах виртуальных миров реальный человек может быть совершенно непохож на своего аватара. Со стороны это может показаться незначительной мелочью, но на практике подобный способ самовыражения нередко помогает игрокам найти отдушину и внутреннее равновесие. Не зря же популяция онлайновой Final Fantasy XIV на две трети состоит из девушек с кошачьими ушками.

Безопасность и эскапизм

Конечно, хардкорные видеоигры обычно наказывают игроков за ошибки, однако эти наказания ограничены рамками виртуальности — в отличие от реального мира, в играх можно совершать ошибки и терпеть неудачи до тех пор, пока не получится их преодолеть. Dark Souls, которая считается одним из сложных игр, не прощает даже малейших оплошностей, но в то же время никогда не запрещает попытаться еще раз. Подобные моменты помогают принять неудачи в реальной жизни и учат преодолевать трудности.

Впрочем, некоторые обращаются к видеоиграм по прямо противоположной причине: чтобы сбежать от реальности в безопасное место, где нет невзгод, болезней, трагедий и других причин для стресса. Именно благодаря этому Animal Crossing: New Horizons для Nintendo Switch была так популярна на старте глобальной пандемии. Путешествие на далекий остров в компании очаровательных зверят помогло многим геймерам отвлечься от тревожных новостей и пережить изоляцию от друзей и близких. Эскапизм часто называют лишь временным решением подобных проблем, но в этом нет совершенно ничего плохого — по крайней мере, если человек не отрывается от реальности в принципе.

BANDAI NAMCO

Пространство для творчества

Видеоигры зачастую оказываются не только произведениями интерактивного искусства, но и полноценными инструментами для оригинального творчества во всех его формах и проявлениях. Игры вроде Minecraft целиком заточены под креативность: игрок может создавать практически что угодно, от реплик известных исторических сооружений до работающих компьютеров. Dreams — полноценный набор для творчества, который включает в себя простые, понятные инструменты для программирования, 3D-моделирования, живописи и создания музыки. В 2000-х поклонники популярного шутера Halo сняли прямо внутри игры фанатский сериал под названием Red vs. Blue, где в качестве актеров на экране выступали персонажи — позднее шоу стало настоящим культурным феноменом. Иными словами, видеоигры — идеальный плацдарм для множества видов творчества, и большинство разработчиков прекрасно это понимает.

Социализация

Помимо всего прочего, видеоигры также предоставляют отличную платформу для общения и новых знакомств. Если в реальности порой непросто найти человека, разделяющего схожие интересы, то в мире игр все гораздо проще — вокруг каждого, даже самого нишевого проекта вращается сообщество единомышленников. На форумах Steam и тематических Discord-серверах всегда можно найти собеседников, обсудить последние новости, поделиться творчеством — словом, социализироваться. Нередко подобное общение помогает избавиться от тоскливого одиночества, которое может преследовать человека в реальной жизни из-за кроткого характера, изоляции, проблем со здоровьем и другим причинам. Интернет знает немало случаев, когда знакомство внутри игры переходило в многолетнюю дружбу, роман или даже брак.

Релаксация

Наконец, многие люди приходят в игры, чтобы расслабиться. Ненадолго отдохнуть от суеты повседневной жизни, забыть про стресс, отложить дела и погрузиться в игровой процесс. Хотя, опять же, каждый расслабляется по-своему. Кто-то любит вечером после работы запрыгнуть в сетевые матчи Valorant, отключить мозг и полностью положиться на инстинкты. Другие любят проводить свободное время в Stardew Valley, возделывая виртуальный огородик. Третьим нравится разбираться в цифрах, характеристиках и таблицах сложных стратегий, вроде серий Paradox Interactive.