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1 час назад

Первое крупное обновление для провальной Warcraft 3: Reforged выйдет 17 августа

Чемпионат.comиещё 1

Blizzard объявила о том, что крупное обновление 1.33 для Warcraft III: Reforged выйдет уже 17 августа. Сразу же после выхода патча в игре начнутся технические работы, которые продлятся от 4 до 8 часов.

Провальную Warcraft 3: Reforged пообещали обновить
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вместе с апдейтом в провальном ремастере появятся рейтинговый режим, профили и таблица лидеров. Также вместе с новым режимом стартуют и рейтинговые сезоны, в конце которых ранг игрока будет сбрасываться до завершения новой калибровки. При этом история прошлых достижений вместе с сыгранными матчами сохранится в профиле игроков.

Это будет первый крупный патч для стратегии за два года после релиза. Изначально Blizzard обещала добавить рейтинговый режим и другие уже привычные элементы Warcraft 3 незадолго после выхода игры, однако планы компании изменились после невероятно жёсткой критики переиздания от игроков.

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