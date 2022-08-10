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1 час назад

Авторы Gotham Knights рассказали про Мистера Фриза, его банду и дизайн

Чемпионат.com

Разработчики игры Gotham Knights эксклюзивно для издания IGN рассказали о создании одного из самых узнаваемых злодеев DC, Мистера Фриза. Также авторы поделились деталями о его собственной команде.

Авторы Gotham Knights рассказали про Мистера Фриза, его банду и дизайн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Люди, которые находятся в подчинении Фриза, называют себя Регуляторами. Эта банда существует в Готэме, а её члены вооружены продвинутым оружием и умеют замораживать, как и сам Фриз. Также отмечается, что Регуляторы нужны злодею для продвижения его сюжетной линии, а не для галочки.

Изначально Регуляторов не хотели связывать с Фризом, однако потом банду всё же решили соединить со злодеем, и в итоге получился интересный результат. В составе банды есть мастера ближнего боя, стрелки, снайперы и мастера по дронам.

Концепт-арты Регуляторов и их снаряжения

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Самого Фриза старались воссоздать максимально узнаваемым и в то же время уникальным. Команда понимала, что перед ней стояла задача добавить в игру такого культового злодея, и она не хотела облажаться.

Когда мы получаем такого злодея, как мистер Фриз, мы понимаем, что у этого парня настолько богатая история, что это становится вызовом для нашей команды. Мы опирались на все прошлые версии персонажа, которые были сделаны действительно хорошо.

В итоге у создателей получился узнаваемый образ с колпаком на голове и технологичной бронёй. Скорее всего, финальная версия Фриза будет выглядеть именно так, как показано на артах ниже.

Релиз проекта состоится 25 октября для ПК, PS5 и Xbox Series.

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