Российская команда сыграет на The International 2022 по Dota 2

После выхода в полуфинал верхней сетки мэйджор-турнира в США Team Spirit по Dota 2 обеспечила себе 5-6 место в рамках PGL Arlington Major 2022. Таким образом, по итогам чемпионата «драконы» получат минимум 515 рейтинговых очков.

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Это позволило российской команде точно остаться в топ-12 мирового рейтинга Dota Pro Circuit по итогам профессионального сезона. Это означает, что Team Spirit получит прямое приглашение на чемпионат мира The International 2022.