Известного тренера пожизненно отстранили от League of Legends

Компания Riot Games приняла решение о пожизненной дисквалификации китайского тренера по League of Legends Чжана Peter Zhang И. Среди основных причин — мошенничество и раскрытие конфиденциальной информации.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Сообщается, что экс-наставник Team SoloMid незаконным образом заработал более $ 250 тыс. Peter Zhang удерживал эти средства из зарплат своих игроков, а также заключал финансовые сделки от имени клуба в личных интересах. 28-летний Чжан И также нарушил несколько статей регламента соревнований по League of Legends, в том числе разглашая внутреннюю информацию третьим лицам.

После проведения внутреннего расследования Riot Games с привлечением юристов Peter Zhang признали виновным и пожизненно запретили заниматься киберспортивной деятельностью. Кроме того, его дело было передано в ФБР, где сейчас продолжается разбор событий. Сам И свою вину отрицает.