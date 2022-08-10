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1 час назад

Известного тренера пожизненно отстранили от League of Legends. Его дело передали в ФБР

Чемпионат.com

Компания Riot Games приняла решение о пожизненной дисквалификации китайского тренера по League of Legends Чжана Peter Zhang И. Среди основных причин — мошенничество и раскрытие конфиденциальной информации.

Известного тренера пожизненно отстранили от League of Legends
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Сообщается, что экс-наставник Team SoloMid незаконным образом заработал более $ 250 тыс. Peter Zhang удерживал эти средства из зарплат своих игроков, а также заключал финансовые сделки от имени клуба в личных интересах. 28-летний Чжан И также нарушил несколько статей регламента соревнований по League of Legends, в том числе разглашая внутреннюю информацию третьим лицам.

После проведения внутреннего расследования Riot Games с привлечением юристов Peter Zhang признали виновным и пожизненно запретили заниматься киберспортивной деятельностью. Кроме того, его дело было передано в ФБР, где сейчас продолжается разбор событий. Сам И свою вину отрицает.

Чжан Peter Zhang И тренировал команды по League of Legends с 2014 года. Весной 2019 года академия Team SoloMid под его руководством выиграла весенний сплит для молодёжных команд, после чего китайский специалист перешёл в основной состав. На чемпионате мира 2020 года его коллектив занял 13–16 место.

Игры,ФБР,
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