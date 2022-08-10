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1 час назад

Создателей движка Unity хотят купить за $ 17,5 млрд

Чемпионат.com

Создателей движка Unity хочет купить компания AppLovin, которая разрабатывает ПО и помогает авторам мобильных игр в монетизации и аналитике. Если предложение примут, сумма сделки составит $ 17,5 млрд.

Создателей движка Unity хотят купить за $ 17,5 млрд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

AppLovin предложила $ 58,85 за каждую акцию Unity, что на 18% больше стоимости создателя движка на момент закрытия торгов 8 августа.

Если сделка состоится, Unity получит 55% ценных бумаг объединённой компании и около 49% голосов. Генеральным директором станет глава Unity Джон Риччитьелло, а исполнительный директор AppLovin будет главным операционным директором.

Unity пока не дала ответа и сообщила, что рассмотрит предложение. Если его примут, создателю движка придётся отказаться от слияния с IronSource, конкурентом AppLovin. Об этом сообщили источники Reuters.

И Unity, и AppLovin производят ПО для создания мобильных игр. На движке Unity работают в том числе Genshin Impact, Call of Duty Mobile и Pokemon Go, а компания AppLovin помогает в продвижении и монетизации.

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