Создателей движка Unity хотят купить за $ 17,5 млрд

Создателей движка Unity хочет купить компания AppLovin, которая разрабатывает ПО и помогает авторам мобильных игр в монетизации и аналитике. Если предложение примут, сумма сделки составит $ 17,5 млрд.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

AppLovin предложила $ 58,85 за каждую акцию Unity, что на 18% больше стоимости создателя движка на момент закрытия торгов 8 августа.

Если сделка состоится, Unity получит 55% ценных бумаг объединённой компании и около 49% голосов. Генеральным директором станет глава Unity Джон Риччитьелло, а исполнительный директор AppLovin будет главным операционным директором.

Unity пока не дала ответа и сообщила, что рассмотрит предложение. Если его примут, создателю движка придётся отказаться от слияния с IronSource, конкурентом AppLovin. Об этом сообщили источники Reuters.