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13 часов назад

Раскрыты особенности патча 1.0 для MMORPG Temtem

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Издатель Humble Games и разработчик Crema представили трейлер обновления 1.0 для MMORPG Temtem. В ролике нам рассказывают о контенте, который будет добавлен в игру вместе с релизом. Напомним, сейчас игра находится в стадии раннего доступа.

Раскрыты особенности патча 1.0 для MMORPG Temtem
Фото: скриншотскриншот

Прежде всего, апдейт принесет с собой новый остров в архипелаге Airborne, который можно будет исследовать. Игроков ждут новые задания, новые испытания, множество наград и прочее. Также откроется премиум-магазин, который регулярно обещают обновлять косметическими предметами. Сама игра перейдет на систему сезонных обновлений, предлагающих новый контент и сменяющие друг друга боевые пропуски м платными и бесплатными наградами.

MMORPG Temtem вышла в раннем доступе 21 января 2020 года на PC и 8 декабря 2020 года на PlayStation 5. Полноценный релиз состоится 6 сентября 2022 года — в этот же день игра появится на Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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