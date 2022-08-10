Раскрыты особенности патча 1.0 для MMORPG Temtem

Издатель Humble Games и разработчик Crema представили трейлер обновления 1.0 для MMORPG Temtem. В ролике нам рассказывают о контенте, который будет добавлен в игру вместе с релизом. Напомним, сейчас игра находится в стадии раннего доступа.

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Прежде всего, апдейт принесет с собой новый остров в архипелаге Airborne, который можно будет исследовать. Игроков ждут новые задания, новые испытания, множество наград и прочее. Также откроется премиум-магазин, который регулярно обещают обновлять косметическими предметами. Сама игра перейдет на систему сезонных обновлений, предлагающих новый контент и сменяющие друг друга боевые пропуски м платными и бесплатными наградами.