Российский клуб закрыл состав по Apex Legends

Киберспортивная организация Team Empire приняла решение попрощаться с командой по Apex Legends, которая представляла российский клуб с 3 февраля этого года.

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Расставание с трио в Team Empire связывают с «внешними факторами». Клуб назвал принятое решение непростым и поблагодарил игроков за прекрасные результаты в минувшем сезоне.

По предварительной информации, Кирилл RANCHES Рулин, Денис cleaveee Рассохин и Алексей Maliwan Русинов продолжат выступления в одной команде — пока россияне находятся в поиске новой организации и будут играть под тэгом MajorPushers.