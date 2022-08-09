Как повысить fps в играх на ПК: шесть рабочих и простых способов

Низкий fps — бич любого геймера. Пока одни пытаются добиться идеальных 60 или 120 кадров в секунду, другие кое-как дотягивают до минимальных 30, да и то не всегда. В Интернете найдется полным-полно второсортных советов о том, как, словно по волшебству, поднять fps даже на старых машинах до заоблачных высот, но, к сожалению, большинство из них не помогает. Чтобы сэкономить вам время, мы собрали шесть действительно рабочих способов повысить fps в играх.

Фото: NVIDIA NVIDIA

Как повысить fps в играх

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Будем честны: единственный способ гарантированно увеличить частоту кадров даже в самых требовательных играх — это обновление компьютерного железа. Процессора, видеокарты, материнской платы и оперативной памяти. Если вы пытаетесь играть в современные ААА-проекты на ПК 10-летней давности, программные хитрости вряд ли помогут вам ощутимо повысить fps.

Хорошая новость в том, что обновлять компьютер целиком не всегда обязательно. Конечно, если вашей машине действительно стукнуло 10 лет, то безусловно есть смысл отправить старый ПК на покой и собрать новый, но в менее запущенных случаях предварительно стоит выяснить, какой компонент системы ограничивает производительность. Для этого можно воспользоваться утилитами, отслеживающими нагрузку на ПК, вроде MSI Afterburner. Если во время игры процессор загружен на 100%, пока видеокарта держится на отметках ниже, значит, проблема в CPU. Если видеокарта захлебывается, тогда как процессор не перегружен сверх меры — пришла пора менять GPU.

Главное помнить о том, что между CPU и GPU не должно быть серьезной разницы в производительности: покупка сверхмощной видеокарты не излечит доисторический процессор — и наоборот. Помимо этого, если вы все-таки решились на апгрейд компьютера, рекомендуем также приобрести SSD — ресурсоемкие игры, поставленные на твердотельный накопитель, будут загружаться быстрее и избавятся от мелких фризов.

Обновление драйверов

Производители видеокарт не зря стараются выпускать свежие версии драйверов прямо перед выходом ожидаемых проектов — они реально могут повысить производительность и стабильность графики в новинках. Незначительно, но тем не менее. От вас требуется лишь зайти на официальный сайт производителя (AMD или NVIDIA), перейти в меню поиска драйверов и указать модель вашей видеокарты. Скачать новые драйверы также можно через панель управления NVIDIA и AMD Catalyst Control Center, если они установлены на вашем ПК.

Разгон

Еще не так давно разгон процессора, видеокарты и оперативки был рискованным мероприятием, за которое стоило браться только опытным пользователям, которые прекрасно понимают, что делают. Но сейчас практически все производители железа закладывают потенциал для разгона заранее, либо и вовсе предлагают функцию автоматического повышения тактовой частоты. Настраивать точные параметры зачастую предлагается через специальные программы, где простой, понятный интерфейс не позволит ошибиться.

К сожалению, мы не можем предоставить единственно верную инструкцию по разгону железа: здесь все зависит от конкретной модели и фирмы-производителя. Но найти всю необходимую информацию в Сети совсем не сложно.

«Чистая» Windows

Вечный совет «переустановите Windows» работает и по сей день. «Чистая» Windows гарантирует не только отсутствие старых драйверов, но и отсутствие лишних программ, которые отъедают немалую часть производительности вашего ПК.

Теоретически, Windows можно и не переставлять, а попробовать почистить ее руками — удалить все лишние сервисы и небольшие утилиты, которыми вы уже давно не пользуетесь, а также основательно почистить автозагрузчик Windows.

DLSS и FidelityFX

DLSS и FidelityFX — это технологии NVIDIA и AMD, повышающие производительность в играх. Обе работают примерно одним и тем же образом: по сути, они отображают картинку в более низком разрешении, но затем масштабируют изображение при помощи нейросети, чтобы пользователь не заметил разницу. Благодаря пониженному разрешению DLSS и FidelityFX ощутимо уменьшают нагрузку на систему, при этом не слишком жертвуя качеством.

Но есть несколько нюансов. Во-первых, не все видеокарты поддерживают эти функции: новые — да, почти все, но старые — точно нет. Во-вторых, то же самое можно сказать и про игры. Не все проекты позволяют использовать DLSS или FidelityFX для повышения производительности, хотя ААА-разработчики стараются как можно чаще внедрять этот функционал в свежие релизы. В-третьих, оба варианта используются преимущественно для оптимизации игр в разрешении 4К — именно там вы получите максимальный прирост.

Впрочем, попытка не пытка. Для того, чтобы испытать DLSS и FidelityFX, вам не нужно скачивать какие-либо сторонние программы. Если ваша видеокарта и конкретная игра поддерживают функцию, то, как правило, она просто включается в настройках графики. Обычно разработчики предлагают несколько вариантов оптимизации на выбор в зависимости от того, что вам важнее — производительность или качество изображения.

Настройки графики

Наконец, самый простой метод повышения fps — это настройка графики в игре. Шутки шутками, но порой снижение или отключение всего пары ресурсоемких опций способно ощутимо повысить быстродействие. Индивидуальные рекомендации по каждой конкретной игре желательно искать на профильных форумах (например, в сообществе Steam), но, в целом, среди самых «тяжелых» настроек можно отметить следующие.