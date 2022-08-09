В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
38 минут назад

Take-Two: GTA 6 установит новую планку для всей индустрии развлечений

Чемпионат.com

В рамках подведения квартального отчёта глава Take-Two Штраус Зельник высказался о GTA 6. По его словам, будущий экшен в открытом мире в очередной раз установит новую планку для всей индустрии развлечений.

Take-Two официально прокомментировала будущую GTA 6
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработка следующей части Grand Theft Auto идёт полным ходом, команда Rockstar Games полна решимости в очередной раз установить новую творческую планку для серии, игровой индустрии и всех развлечений, как они уже это делали в своих прошлых больших проектах.

Какими-то более подробными деталями Зельник не поделился. Также СЕО не подтвердил информацию Джейсона Шрайера о том, что в GTA 6 будет несколько главных героев: мужчина и женщина латиноамериканской внешности. Если верить источникам журналиста, нас ждёт самая большая Grand Theft Auto в истории серии.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители