Создатели STALKER 2 показали кота-мутанта по кличке Баюн

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в честь прошедшего Дня кота опубликовали изображение мутанта по кличке Баюн, который представляет собой мутанта из семейства кошачьих.

Очень скрытный и проворный мутант. В течение многих лет рассказы о нём считались простыми сказками. Своё название Баюн получил из-за горловых мешков, которые позволяют мутанту имитировать все виды звуков, включая человеческую речь.

Напомним, что кот-баюн — это вырезанный мутант, концепт которого появился в рамках «Бала Монстров». Судя по всему, игроки смогут столкнуться с Баюном в грядущем шутере.

Напомним, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl всё ещё идёт. Релиз проекта ожидается не раньше 2023 года, но не в России. Уже известно, что в игре не будет антипиратской защиты и русской озвучки.