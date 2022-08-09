По культовой аркаде Pac-Man снимут фильм

По культовой аркадной серии Pac-Man снимут фильм, о чём сообщило издание The Hollywood Reporter. Идею кинокартины разработал Чак Уильямс, который был продюсером «Соника в кино».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

За создание фильма по Pac-Man отвечает владелец франшизы Bandai Namco и продюсерская компания Wayfarer Studios. Режиссёра, актёров и каких-либо подробностей сюжета пока не раскрыли.

Первый Pac-Mac, в котором герою нужно было съесть все шарики в лабиринте и не попасться призракам, появился на аркадном автомате в 1980 году. С тех пор по франшизе выпустили десятки игр разных жанров, а также несколько мультсериалов.