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1 час назад

Отношение к игровым студиям из России и Беларуси стало хуже

Игромания.ру

По данным опроса Values Value касательно изменений в игровой индустрии, отношение к компаниям с российскими и белорусскими корнями стало хуже. Так, 14% опрошенных не хотят работать в компаниях, которые связаны с Беларусью. А почти 37% не станут сотрудничать с компаниями из России. Связь студии с Россией — входит в топ популярных причин для смены работы.

Отношение к игровым студиям из России и Беларуси стало хуже
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Такие данные во время игровой конференции DevGAMM озвучила основательница Values Value и сооснователь InGame Job Таня Локтионова. Также она рассказала о положении украинского геймдева. Так, в Украине закрылось всего несколько компаний, а средние зарплаты по некоторым позициям даже выросли.

Как пишет dev.by, игровая индустрия в Литве расширяется благодаря белорусским компаниям. За последние два года количество занятых в игровой сфере в Литве утроилось — с 650 работников до более чем 2000. Издание предполагает, что утроение случилось за счёт таких игровых студий как Wargaming, Melsoft, Vizor, Glera, Belka Games.

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