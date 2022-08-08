Отношение к игровым студиям из России и Беларуси стало хуже

По данным опроса Values Value касательно изменений в игровой индустрии, отношение к компаниям с российскими и белорусскими корнями стало хуже. Так, 14% опрошенных не хотят работать в компаниях, которые связаны с Беларусью. А почти 37% не станут сотрудничать с компаниями из России. Связь студии с Россией — входит в топ популярных причин для смены работы.

Такие данные во время игровой конференции DevGAMM озвучила основательница Values Value и сооснователь InGame Job Таня Локтионова. Также она рассказала о положении украинского геймдева. Так, в Украине закрылось всего несколько компаний, а средние зарплаты по некоторым позициям даже выросли.