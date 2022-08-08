Отношение к игровым студиям из России и Беларуси стало хуже

По данным опроса Values Value касательно изменений в игровой индустрии, отношение к компаниям с российскими и белорусскими корнями стало хуже. Так, 14% опрошенных не хотят работать в компаниях, которые связаны с Беларусью. А почти 37% не станут сотрудничать с компаниями из России. Связь студии с Россией — входит в топ популярных причин для смены работы.
Такие данные во время игровой конференции DevGAMM озвучила основательница Values Value и сооснователь InGame Job Таня Локтионова. Также она рассказала о положении украинского геймдева. Так, в Украине закрылось всего несколько компаний, а средние зарплаты по некоторым позициям даже выросли.
Как пишет dev.by, игровая индустрия в Литве расширяется благодаря белорусским компаниям. За последние два года количество занятых в игровой сфере в Литве утроилось — с 650 работников до более чем 2000. Издание предполагает, что утроение случилось за счёт таких игровых студий как Wargaming, Melsoft, Vizor, Glera, Belka Games.