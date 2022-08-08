Nexon поделилась тизером и деталями шутера The First Descendant

Nexon официально представила тизер и подробности The First Descendant (трейлер которой недавно утёк в сеть) — это условно-бесплатный кооперативный шутер от третьего лица с элементами RPG. Игра, которую создают на Unreal Engine 5, изначально носила рабочее название Project Magnum.

Фото: The First Descendant The First Descendant

В фантастическом лутер-шутере игроки возьмут на себя роль одного из «Потомков» — бойцов с загадочными способностями, которые защищают человечество от вторжения пришельцев.

В игре поддерживается кооператив на четверых, присутствуют стратегические схватки с огромными боссами, различные особенности персонажей, крюки-кошки, множество пушек и другого контента. В процессе прохождения пользователи будут открывать новых воинов, оборудование и улучшения.Внешний вид героев разрешат частично кастомизировать, чтобы придать им индивидуальные черты. Каждого из них можно вооружить тремя типами оружия и четырьмя типами оборудования, не говоря про дополнительные «стволы».