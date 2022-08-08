В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В игры Netflix никто не играет, но компания не сдаётся

Чемпионат.com

По данным аналитической компании Apptopia, подписчики Netflix не особо заинтересованы в игровом разделе сервиса. Его запустили ещё в ноябре 2021 года — с тех пор общее количество загрузок составило 23,3 млн.

В игры Netflix никто не играет, но компания не сдаётся
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В среднем мобильные игры Netflix ежедневно запускают 1,7 млн человек — это менее 1% от общего количества подписчиков сервиса. Возможно, дело в том, что в онлайн-кинотеатре всего лишь 24 игры, однако до конца года их число хотят довести до отметки в 50 тайтлов.

Несмотря на довольно низкие цифры, Netflix продолжает вкладываться в игровое направление. По словам аналитика Forrester Майка Проулкса, подразделение с видеоиграми сейчас для корпорации, скорее, экспериментальное. При этом большинство людей не ассоциирует компанию с игровой индустрией.

Игры,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители