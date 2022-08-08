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43 минуты назад

Nintendo подробно расскажет о Splatoon 3 уже 10 августа

Чемпионат.com

Nintendo анонсировала презентацию Direct, которая пройдёт уже 10 августа в 16:00 мск. На протяжении 30 минут компания поделится всеми подробностями шутера Splatoon 3. Посмотреть презентацию можно будет на YouTube и на Twitch.

Nintendo подробно расскажет о Splatoon 3
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Splatoon — серия командных шутеров от третьего лица, в котором соревнуются восемь игроков в сетевых матчах «четыре на четыре». Игроки управляют существами называемыми «инклингами», которые обладают способностью менять свою форму между человеком и кальмаром. В гуманоидной форме инклинги могут стрелять чернилами в цветах своей команды, благодаря чему они закрашивают территорию. Перевоплотившись в кальмара, существа способны плыть в чернилах своего цвета, карабкаться по стенам, проскальзывать сквозь решётки, а также прятаться от неприятелей и восполнять запас чернил.

Splatoon 3 поступит в продажу 9 сентября эксклюзивно на Nintendo Switch.

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