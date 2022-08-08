В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
43 минуты назад

В России создают дорогую нелинейную RPG на Unreal Engine 5

Чемпионат.com

По данным издания GameMAG, в России разрабатывают дорогую RPG под названием DISTORTION. Производство ведётся на движке Unreal Engine 5 довольно опытной командой, которая продолжает расширяться.

В России создают дорогую нелинейную RPG на Unreal Engine 5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

DISTORTION выполнена в редком на сегодня сеттинге миддлпанка — это когда технологии Средневековья объединяются с научной фантастикой. По сюжету в мире игры произошёл глобальный катаклизм, а вместе с тем на планету нападают неизвестные существа. Группа отважных воинов берёт на себя роль защитников Земли и пытается дать отпор монстрам.

Интересно, что DISTORTION объединит в себе сразу два жанра: RPG и стратегию. Первая походит на «Ведьмака» и «Скайрим», тогда как во второй игроку предстоит заниматься строительством и наймов войск для сражения с врагами. Проект обещает быть очень мрачным, центральной темой которого станет самоопределение в эпоху упадка.

Сами разработчики называют DISTORTION «ролевой игрой своей мечты». Проект сможет похвастаться нелинейными квестами и множеством концовок. Что касается даты релиза, то авторы пока не готовы назвать даже приблизительные сроки выхода.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители