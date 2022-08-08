В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
31 минуту назад

Враг запомнит это. Для «Скайрима» вышел мод с системой «Немезида»

Чемпионат.com

Моддер под ником Syclonix выпустил модификацию Shadow of Skyrim для «Скайрима». Вместе с модом в игре появилась система Nemesis из Shadow of Mordor, которая при смерти героя превращает врагов в невероятно опасных противников.

Враг запомнит это: для «Скайрима» вышел мод с системой «Немезида»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В случае победы над протагонистом тот или иной бот превращается в уникального воина с усиленными характеристиками. Более того, он может забрать часть снаряжения игрока, получить постоянное усиление характеристик и ослабить игрока. Так что отомстить пользователю будет ещё сложнее, чем победить его в более честной схватке.

Syclonix позаботился о том, чтобы модификация не вызывала фрустрации: после смерти игрок возрождается неподалёку от места гибели, а сам обидчик отмечается на карте. Shadow of Skyrim можно скачать на сайте Nexus Mods, автор заявляет, что она без проблем сочетается с другими фанатскими расширениями.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители