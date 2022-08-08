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2 часа назад

Анонсирован новая часть файтингов Fatal Fury / Garou

Игромания.ру

Разработчики из SNK анонсировали новую часть серии файтингов Fatal Fury / Garou, опубликовав короткий тизер-трейлер, демонстрирующий арт игры. Ролик сопроводили следующими словами:

Анонсирована новая часть файтингов Fatal Fury / Garou
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Легенды не умирают... После 20 с лишним лет Fatal Fury / Garou возвращается!

Напомним, первая часть серии действительно вышла ещё в 1991 году, а последняя на текущий момент, Garou: Mark of the Wolves, появилась в 1999 году.

Что же касается новинки, пока что разработчики не раскрывают ни даже примерную дату релиза, ни список платформ.Арт

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