EA вернула один из способов платежа в России для Origin

EA с 29 июля возобновила платежи через ЮMoney в Origin — несколько месяцев назад их отключили «из-за указа Центрального банка Российской Федерации». Теперь платёжная система вновь доступна для россиян.
Ситуация с Origin в России получилась интересной: формально EA приостановила продажи своей продукции в регионе, однако всё это время магазин компании спокойно продолжал работу — и теперь список платёжных систем только увеличился. Сама EA пока не планирует возобновлять свою полноценную деятельность.
Какие платежи сейчас доступны в России в Origin:
Ближайший крупный релиз EA — FIFA 23. Она выйдет 30 сентября.