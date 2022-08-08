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1 час назад

EA вернула один из способов платежа в России для Origin

Чемпионат.com

EA с 29 июля возобновила платежи через ЮMoney в Origin — несколько месяцев назад их отключили «из-за указа Центрального банка Российской Федерации». Теперь платёжная система вновь доступна для россиян.

EA вернула один из способов платежа в России для Origin
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ситуация с Origin в России получилась интересной: формально EA приостановила продажи своей продукции в регионе, однако всё это время магазин компании спокойно продолжал работу — и теперь список платёжных систем только увеличился. Сама EA пока не планирует возобновлять свою полноценную деятельность.

Какие платежи сейчас доступны в России в Origin:

  • банковские карты;
  • Сбербанк Онлайн;
  • ЮMoney;
  • QIWI;
  • Альфа-Клик;
  • Мобильные платежи («Билайн», «Мегафон», МТС);
  • Наличные через магазины вроде «Связного».

Ближайший крупный релиз EA — FIFA 23. Она выйдет 30 сентября.

Игры,Банк России,Мегафон,МТС,
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