EA вернула один из способов платежа в России для Origin

EA с 29 июля возобновила платежи через ЮMoney в Origin — несколько месяцев назад их отключили «из-за указа Центрального банка Российской Федерации ». Теперь платёжная система вновь доступна для россиян.

Ситуация с Origin в России получилась интересной: формально EA приостановила продажи своей продукции в регионе, однако всё это время магазин компании спокойно продолжал работу — и теперь список платёжных систем только увеличился. Сама EA пока не планирует возобновлять свою полноценную деятельность.