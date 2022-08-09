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39 минут назад

Создатели Call of Duty показали карту, посвящённую Формуле-1

Чемпионат.comиещё 4

Создали серии игр Call of Duty представили многопользовательскую карту, которая посвящена Формуле-1 и называется Гран-при Marina Bay.

Создатели Call of Duty показали карту, посвящённую Формуле-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На видеоролике показывают внутренние помещения, расположенные рядом с трассой, саму трассу и болиды.

Известно, что это будет специальная карта шесть на шесть со множеством внутренних и внешних секций и игроки смогут стрелять друг в друга в то время, как на трассе рядом проходит гонка Формулы-1. В карте также продуманы мелкие детали, такие как туалеты или боксы команд. Считается, что эта карта будет одной из самых интересных и динамичных для игры Call of Duty: Modern Warfare 2.

Возможен вариант, при котором некоторые многопользовательские карты, в том числе Гран-при Marina Bay, будут платным дополнением.

Игра Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит в продажу 28 октября и появится на ПК, PS4, PS5, XBox One и XBox Series X.

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