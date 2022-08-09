Создатели Call of Duty показали карту, посвящённую Формуле-1

Известно, что это будет специальная карта шесть на шесть со множеством внутренних и внешних секций и игроки смогут стрелять друг в друга в то время, как на трассе рядом проходит гонка Формулы-1. В карте также продуманы мелкие детали, такие как туалеты или боксы команд. Считается, что эта карта будет одной из самых интересных и динамичных для игры Call of Duty: Modern Warfare 2.