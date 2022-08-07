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3 часа назад

Авторы Atomic Heart показали «первый план ближайшего трейлера»

Игромания.ру

Студия Mundfish опубликовала «первый план ближайшего трейлера» Atomic Heart — на кадре можно увидеть скелетов, сидящих за столиком.

Авторы Atomic Heart показали «первый план ближайшего трейлера»
Фото: ИгроманияИгромания

Напомним, ранее команда пообещала представить больше новостей по игре этим летом. Когда именно могут показать новый трейлер — пока неизвестно. Сам ролик при этом, судя по изображению, будет длиться около четырёх с половиной минут. Релиз Atomic Heart всё ещё запланирован на четвёртый квартал этого года. Слухи о переносе проекта на 2023 года студия отрицает.

Разработка Atomic Heart ведётся на Unreal Engine — игровом движке Epic Games. В конце июня депутат Госдумы поделился опасениями, что популярные движки могут заблокировать в любой момент, поэтому предложил создать российский игровой движок.

Игры,Госдума,
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