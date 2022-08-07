Авторы Atomic Heart показали «первый план ближайшего трейлера»

Напомним, ранее команда пообещала представить больше новостей по игре этим летом. Когда именно могут показать новый трейлер — пока неизвестно. Сам ролик при этом, судя по изображению, будет длиться около четырёх с половиной минут. Релиз Atomic Heart всё ещё запланирован на четвёртый квартал этого года. Слухи о переносе проекта на 2023 года студия отрицает.