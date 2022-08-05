Первыe оценки Hard West 2 — сиквел хвалят игроки и критики

Сегодня состоялся релиз сверхъестественного вестерна Hard West 2 в Steam и GOG, причём первые игроки и критики в целом остались довольны проектом.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На Metacritic у него 75 баллов на основе 11 рецензий, тогда как на OpenCritic — 79 баллов. Среди плюсов, как и в оригинале, отмечают необычную историю, атмосферу и способности персонажей. При этом игра не самая лёгкая, но любители испытаний должны оценить этот элемент.

Похвалы ещё удостоились стиль и работа со звуком, а кроме того — механика сражений и мелкие детали. В минусы игре в основном записали развитие персонажей, которое показалось некоторым схематичным, и отдельные недочёты в дизайне.

В Steam у проекта уже 109 отзывов, общая оценка при этом «очень положительная» — сейчас стоимость игры составляет 463 рубля, а в GOG — чуть больше 8 долларов.