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19 минут назад

Состоялся релиз Hard West&nbsp;2 в Steam и GOG — сиквел хвалят игроки и критики

Игромания.ру

Сегодня состоялся релиз сверхъестественного вестерна Hard West 2 в Steam и GOG, причём первые игроки и критики в целом остались довольны проектом.

Первыe оценки Hard West 2 — сиквел хвалят игроки и критики
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На Metacritic у него 75 баллов на основе 11 рецензий, тогда как на OpenCritic — 79 баллов. Среди плюсов, как и в оригинале, отмечают необычную историю, атмосферу и способности персонажей. При этом игра не самая лёгкая, но любители испытаний должны оценить этот элемент.

Похвалы ещё удостоились стиль и работа со звуком, а кроме того — механика сражений и мелкие детали. В минусы игре в основном записали развитие персонажей, которое показалось некоторым схематичным, и отдельные недочёты в дизайне.

В Steam у проекта уже 109 отзывов, общая оценка при этом «очень положительная» — сейчас стоимость игры составляет 463 рубля, а в GOG — чуть больше 8 долларов.

Сюжет проекта рассказывает о группе героев, которые решают ограбить поезд — но на нём, к их неудовольствию, оказывается сам Дьявол. И чтобы вернуть собственные души, персонажам придётся отработать грехи у повелителя Ада.

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