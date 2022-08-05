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1 час назад

Создателей читов для Genshin Impact приговорили к четырем годам тюрьмы

Газета.Ru

Трех человек, разрабатывавших и распространявших читы для популярной мобильной игры Genshin Impact, приговорили в Китае к лишению свободы сроком от полутора до четырех лет. Сообщение об этом появилось на сайте издания Superpixel. Это первый случай, когда авторы читов для Genshin Impact получили наказание в виде тюремного заключения.

Создателей читов Genshin Impact приговорили к четырем годам тюрьмы
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что программа, разработанная группой преступников, называется KQ. За все время ее поддержки и распространения – с октября 2020 года по май 2021 года – разработчики успели заработать около 2 млн юаней (примерно 18 млн руб.). Более того, по данным следствия, обвиняемые планировали наладить массовое производство других читов для Genshin Impact.

Полиция района Сюхэй (Шанхай) задержала преступников еще в июне 2021 года, однако суд состоялся только в конце июля 2022 года. Помимо тюремного срока, разработчикам читов назначили штрафы в размере от 10 до 50 тыс. юаней (примерно от 90 до 450 тыс. руб).

Genshin Impact – популярная игра в жанре MMORPG, вышедшая на iOS, Android, PS4, Xbox и Windows в 2020 году. Является одной из прибыльных игр в истории – по состоянию на март 2022 года она собрала более $4 млрд.

Ранее «Газета.Ru» писала об отмене разработки мобильной игры во вселенной World of Warcraft.

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