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1 час назад

Blizzard больше не будет устраивать публичные тесты Overwatch 2

Чемпионат.comиещё 1

После череды публичных тестирований Overwatch 2 коммерческий директор и вице-президент франшизы Джон Спектор заявил, что Blizzard продолжит тестировать шутер сама.

Blizzard отменяет публичные тесты Overwatch 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Он отметил, что команда будет пытаться улучшать игру и отлавливать различные ошибки, чтобы на релизы проект получится достойным.

Сегодня ровно два месяца до запуска Overwatch 2! Мы знаем, что игроки хотят погрузиться в игру, и получили вопросы о возможности третьей общедоступной бета-версии. Мы будем тестировать игру сами, однако не планируем каких-либо дополнительных публичных бета-тестирований.

Спектор поблагодарил геймеров за отзывы, на которых разработчики смогут сосредоточиться. Релиз Overwatch 2 намечен на 4 октября для всех актуальных платформ.

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