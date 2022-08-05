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50 минут назад

Dying Light 2 взломали спустя полгода после релиза

Чемпионат.com

Хакерша Empress продолжает обходить защиту популярных релизов последнего времени. В этот раз взлому поддалась Dying Light 2 — сиквел зомби-экшена от студии Techland. Проект вышел 4 февраля 2022 года и получил в основном положительные отзывы за отличную реализацию паркура и боевую систему. При этом критики не оценили сюжет и побочные задания в духе «подай-принеси».

Dying Light 2 взломали спустя полгода после релиза
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Девушку, как и в прошлые разы, не смутила защита Denuvo v15, а также дополнительные меры безопасности от магазинов Steam и Epic Games Store. Ранее хакерше поддались и другие крупные релизы, включая «Стражей Галактики», Far Cry 6, Deathloop и Red Dead Redemption 2.

Empress заявила, что её следующая цель связана с акулами и людьми. Судя по всему, речь идёт о Maneater.

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