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1 час назад

Овечкин примет участие в киберспортивном турнире по игре "NHL 22" в Москве

Газета.Ruиещё 1

Игрок сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в киберспортивном турнире по игре «NHL 22», сообщает официальный сайт федерации компьютерного спорта города Москвы.

Овечкин примет участие в киберспортивном турнире
Фото: Газета.руГазета.ру

Общий призовой фонд турнира, получившего название OviCyberCup, составляет один млн рублей.

Соревнования пройдут 13 августа в «Лужниках» в рамках празднования Дня физкультурника. Участники будут разделены на три дивизиона в категориях Pro, Semi-pro и Amateur. В два первых можно попасть, только имея специальное приглашение, а в любительскую лигу, призовой фонд которой составит 200 тыс. руб., можно отобраться через квалификацию.

Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Он является лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее портал The Sporting News включил Овечкина в число четырех величайших спортсменов в истории города Вашингтона вместе с игроком в американский футбол Дарреллом Грином, баскетболистом Уэсом Анселдом и бейсболистом Уолтером Джонсоном.

Игры,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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