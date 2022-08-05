У Beyond Good and Evil 2 сменился сценарист

Beyond Good and Evil 2 продолжает подавать признаки жизни — в этот раз сообщается, что в команде появился новый ведущий сценарист. Им стала Сара Ареллано, которая ранее работала над World of Warcraft в Blizzard Entertainment, перезагрузкой Saints Row в Volition и MOBA Vainglory в Super Evil Megacorp.

Ещё в мае, напомним, в команду разработчиков искали старшего аниматора игрового процесса. Кроме того, сама Ubisoft ранее назвала игру «одним из своих самых амбициозных проектов на сегодняшний день». При этом по данным Bloomberg, Beyond Good & Evil 2 всё ещё находится на стадии препродакшена — и это после как минимум 5 лет разработки. Другой инсайдер, Том Хендерсон, сообщал, что в июле могло начаться внешнее тестирование проекта, но подробностей об этом так и не появилось.