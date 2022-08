У Beyond Good and Evil 2 сменился сценарист

Beyond Good and Evil 2 продолжает подавать признаки жизни — в этот раз сообщается, что в команде появился новый ведущий сценарист. Им стала Сара Ареллано, которая ранее работала над World of Warcraft в Blizzard Entertainment, перезагрузкой Saints Row в Volition и MOBA Vainglory в Super Evil Megacorp.