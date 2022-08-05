В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

У Beyond Good and Evil 2 появился новый ведущий сценарист

Игромания.ру

Beyond Good and Evil 2 продолжает подавать признаки жизни — в этот раз сообщается, что в команде появился новый ведущий сценарист. Им стала Сара Ареллано, которая ранее работала над World of Warcraft в Blizzard Entertainment, перезагрузкой Saints Row в Volition и MOBA Vainglory в Super Evil Megacorp.

У Beyond Good and Evil 2 сменился сценарист
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщает PC Gamer, Ubisoft отмечает, что команда разработчиков продолжает усердно работать над игрой, чтобы «выполнить обещание, данное сообществу». Да, судя по всему, разработка долгожданной Beyond Good and Evil 2 всё ещё идёт.

Ещё в мае, напомним, в команду разработчиков искали старшего аниматора игрового процесса. Кроме того, сама Ubisoft ранее назвала игру «одним из своих самых амбициозных проектов на сегодняшний день». При этом по данным Bloomberg, Beyond Good & Evil 2 всё ещё находится на стадии препродакшена — и это после как минимум 5 лет разработки. Другой инсайдер, Том Хендерсон, сообщал, что в июле могло начаться внешнее тестирование проекта, но подробностей об этом так и не появилось.

Игры,Том Хендерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители