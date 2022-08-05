У Beyond Good and Evil 2 сменился сценарист

Beyond Good and Evil 2 продолжает подавать признаки жизни — в этот раз сообщается, что в команде появился новый ведущий сценарист. Им стала Сара Ареллано, которая ранее работала над World of Warcraft в Blizzard Entertainment, перезагрузкой Saints Row в Volition и MOBA Vainglory в Super Evil Megacorp.
Как сообщает PC Gamer, Ubisoft отмечает, что команда разработчиков продолжает усердно работать над игрой, чтобы «выполнить обещание, данное сообществу». Да, судя по всему, разработка долгожданной Beyond Good and Evil 2 всё ещё идёт.
Ещё в мае, напомним, в команду разработчиков искали старшего аниматора игрового процесса. Кроме того, сама Ubisoft ранее назвала игру «одним из своих самых амбициозных проектов на сегодняшний день». При этом по данным Bloomberg, Beyond Good & Evil 2 всё ещё находится на стадии препродакшена — и это после как минимум 5 лет разработки. Другой инсайдер, Том Хендерсон, сообщал, что в июле могло начаться внешнее тестирование проекта, но подробностей об этом так и не появилось.