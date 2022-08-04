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42 минуты назад

В Epic Games Store раздают кооперативный симулятор строительства железных дорог

Новая неделя — новая раздача в Epic Games Store. В этот раз пользователи могут забрать Unrailed! — сетевой проект, в котором игроки должны прокладывать железную дорогу в бесконечном процедурно генерируемом мире. Ситуацию осложняет то, что поезд по ней потихоньку движется — игрокам необходимо очень слаженно добывать материалы из окружающей среды, достраивать пути и сделать всё, чтобы состав не сошёл с рельсов.

В Epic Games Store раздают симулятор строительства железных дорог
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В Steam у игры 93% положительных отзывов на основе 9 тыс. обзоров: многие игроки отмечают, что в кооперативе игра очень здорово развлекает. При этом играть в неё можно в том числе с теми, кто за индустрией особо не следит — у неё очень простое и интуитивное управление. Забрать игру можно до 11 августа, 18:00 мск.

На следующей неделе пользователей порадуют Cook, Serve, Delicious! 3?! — симулятором готовки.

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