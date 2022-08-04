В России пройдут симфонические концерты, посвященные Genshin Impact

Согласно пресс-релизу «Неоклассики», в концертную программу войдут музыкальные темы различных регионов мира Genshin Impact — от Мондштадта до Ли Юэ и Инадзумы. Оркестр также сыграет заглавные темы ключевых сюжетных локаций и личные треки популярных персонажей, включая Венти, Гань Юи и других.