В России пройдут симфонические концерты, посвященные Genshin Impact

В Москве и Санкт-Петербурге состоится серия симфонических концертов, посвященных музыке Genshin Impact. Отечественный оркестр «Неоклассика» исполнит композиции Ю-Пэн Чэня, написавшего саундтрек для игры.
Согласно пресс-релизу «Неоклассики», в концертную программу войдут музыкальные темы различных регионов мира Genshin Impact — от Мондштадта до Ли Юэ и Инадзумы. Оркестр также сыграет заглавные темы ключевых сюжетных локаций и личные треки популярных персонажей, включая Венти, Гань Юи и других.
Концерты состоятся в августе, сентябре и октябре. Приобрести билеты можно на официальном сайте агентства.