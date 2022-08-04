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1 час назад

В России пройдут симфонические концерты, посвященные Genshin Impact

Мария Иванова

В Москве и Санкт-Петербурге состоится серия симфонических концертов, посвященных музыке Genshin Impact. Отечественный оркестр «Неоклассика» исполнит композиции Ю-Пэн Чэня, написавшего саундтрек для игры.

В России пройдут симфонические концерты, посвященные Genshin Impact
Фото: COGNOSPHERE PTE. LTD.COGNOSPHERE PTE. LTD.

Согласно пресс-релизу «Неоклассики», в концертную программу войдут музыкальные темы различных регионов мира Genshin Impact — от Мондштадта до Ли Юэ и Инадзумы. Оркестр также сыграет заглавные темы ключевых сюжетных локаций и личные треки популярных персонажей, включая Венти, Гань Юи и других.

Концерты состоятся в августе, сентябре и октябре. Приобрести билеты можно на официальном сайте агентства.

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