Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснил исчезновение предзаказа на игру

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, студия GSC Game World, объяснила внезапное исчезновение игры из официального магазина Xbox. Об этом сообщает портал Player One со ссылкой на официальный Discord-сервер проекта.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2 неожиданно пропал. Как оказалось, всему виной правила, установленные Microsoft в своем магазине.

«По правилам магазина Xbox, пока мы не анонсируем точную дату релиза — предзаказы не возобновятся. Как только дата будет известна публично, вам снова станет доступна кнопка предзаказа», — заявил представитель GSC Game World.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 2023 год. В сервисе Steam в качестве даты выхода указан декабрь следующего года.