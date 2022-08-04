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1 час назад

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснил исчезновение предзаказа на игру

Газета.Ru

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, студия GSC Game World, объяснила внезапное исчезновение игры из официального магазина Xbox. Об этом сообщает портал Player One со ссылкой на официальный Discord-сервер проекта.

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснил исчезновение предзаказа на игру
Фото: Газета.руГазета.ру

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2 неожиданно пропал. Как оказалось, всему виной правила, установленные Microsoft в своем магазине.

«По правилам магазина Xbox, пока мы не анонсируем точную дату релиза — предзаказы не возобновятся. Как только дата будет известна публично, вам снова станет доступна кнопка предзаказа», — заявил представитель GSC Game World.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 2023 год. В сервисе Steam в качестве даты выхода указан декабрь следующего года.

Ранее стало известно, что блогер опубликовал архив сборки консольной версии «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Игроки опробовали сборку и убедились в ее работоспособности. Оригинальная версия «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» увидела свет в 2007 году и обрела большую популярность на территории СНГ.

Игры,Microsoft,
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