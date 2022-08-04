Diablo IV отправилась на тесты

Как сообщает Джейсон Шрайер, инсайдер и журналист Bloomberg, в настоящий момент Blizzard проводит закрытое внутреннее тестирование Diablo IV. Судя по всему, участники теста находятся под приятным впечатлением.

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«Прямо сейчас куча людей играет в раннюю сборку Diablo IV благодаря внутреннему альфа-тестированию (ориг. — «для друзей-и-семьи»). Участники не могут разглашать конфиденциальную информацию, но я слышу в основном положительные отзывы».

Джейсон Шрайер

В ранней сборке игроки могут сменить уровень сложности и пропустить кампанию. Один из пользователей Twitter даже опубликовал отрывок из новой Diablo, который демонстрирует выбор класса и редактор персонажей. Позже ролик заблокировали по жалобе правообладателя.

Напомним, что на днях в коде Battle.net обнаружили упоминание информации об установке тестовой версии Diablo IV, однако Blizzard сразу сообщила, что открытое бета-тестирование на ближайшее время не запланировано.