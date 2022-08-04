В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
34 минуты назад

Инсайдер: Blizzard проводит закрытое внутреннее тестирование Diablo IV

Игромания.ру

Как сообщает Джейсон Шрайер, инсайдер и журналист Bloomberg, в настоящий момент Blizzard проводит закрытое внутреннее тестирование Diablo IV. Судя по всему, участники теста находятся под приятным впечатлением.

Diablo IV отправилась на тесты
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Прямо сейчас куча людей играет в раннюю сборку Diablo IV благодаря внутреннему альфа-тестированию (ориг. — «для друзей-и-семьи»). Участники не могут разглашать конфиденциальную информацию, но я слышу в основном положительные отзывы».
Джейсон Шрайер

В ранней сборке игроки могут сменить уровень сложности и пропустить кампанию. Один из пользователей Twitter даже опубликовал отрывок из новой Diablo, который демонстрирует выбор класса и редактор персонажей. Позже ролик заблокировали по жалобе правообладателя.

Напомним, что на днях в коде Battle.net обнаружили упоминание информации об установке тестовой версии Diablo IV, однако Blizzard сразу сообщила, что открытое бета-тестирование на ближайшее время не запланировано.

Приём заявок на закрытое бета-тестирование Diablo IV всё ещё ведётся. Записаться можно в том числе с территории России. Публичные тесты будут, но их придётся подождать немного дольше. Релиз Diablo IV состоится в 2023 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Ранее стало известно, что сюжетная кампания займёт около 35 часов.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители