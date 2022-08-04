Названа самая популярная видеокарта в Steam

Valve опубликовала результаты опроса об оборудовании пользователей Steam за июль. Участие в нём можно было принять анонимно — собранная информация даёт примерное представление о типичной начинке ПК у современных геймеров.

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Самой популярной видеокартой всё ещё остаётся GeForce GTX 1060, вышедшая в 2016 году. Её используют приблизительно 7% от пользователей Steam. На втором месте GeForce GTX 1650 (6,19%), замыкает тройку культовая GeForce GTX 1050 Ti (5,54%).