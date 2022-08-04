Bloomberg: Blizzard отменила разработку новой игры во вселенной World of Warcraft

Компания Blizzard Entertainment отменила разработку мобильной игры во вселенной World of Warcraft. Сообщение об этом появилось на сайте агентства Bloomberg. Проект создавался совместно с китайской студией NetEase, выпустившей ранее Diablo Immortal.

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Отмечается, что игра носила кодовое название Neptune и представляла собой MMORPG, действие которой должно было развернутся в мире World of Warcraft – Азерот. Несмотря на это, события двух игр пересекались бы лишь косвенно, поскольку сюжет проекта Neptune разворачивался бы в более раннюю эпоху.

По данным Bloomberg, Blizzard Entertainment и NetEase работали над мобильным спин-оффом World of Warcraft около трех лет. По итогу закрытия проекта китайской стороне пришлось распустить команду из 100 человек, лишь малой части которой предложили новые рабочие места.

Отмечается, что причиной отмены игры стали разногласия, возникшие между Blizzard Entertainment и NetEase. Детали конфликта не раскрываются. Не известно также, продолжат ли компании сотрудничать в дальнейшем. Ни одна из сторон пока не прокомментировали сообщение Bloomberg.