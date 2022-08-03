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1 час назад

Square Enix требует удалить информацию о сценарии новой Tomb Raider из сети

Игромания.ру

Square Enix отправила жалобу через Patreon к Last Stand Media, требуя убрать аудиозапись, где ведущие подкаста Sacred Symbols обсуждали сценарий новой Tomb Raider.

Square Enix требует удалить информацию о сценарии новой Tomb Raider из сети
Фото: Игромания.руИгромания.ру

О существовании документа стало известно на прошлой неделе — по словам Колина Мориарти, этот сценарий использовали актёры для проб на роли в грядущем проекте. Тогда раскрылось рабочее название игры — Project Jawbreaker. Её сюжет обещает быть драматичным, но с фантастическими элементами.

Мориарти отметил, что действовал в рамках закона и лично не врывался в офис Crystal Dynamics, чтобы забрать себе данные. Судя по всему, создателей игры оскорбило и то, что ведущие зачитали сценарий по ролям со смешными утрированными акцентами.

Авторы отредактировали выпуск подкаста на Patreon, однако запись осталась на YouTube и Apple Podcasts. Мориарти добавил, что создатели не собираются полностью убирать выпуск, если только их не заставят сделать это против воли. Пользователи сети предположили, что раз со стороны разработчиков пришла подобная жалоба, то сценарий наверняка был настоящим.

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