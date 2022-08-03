Square Enix требует удалить информацию о сценарии новой Tomb Raider из сети

Square Enix отправила жалобу через Patreon к Last Stand Media, требуя убрать аудиозапись, где ведущие подкаста Sacred Symbols обсуждали сценарий новой Tomb Raider.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

О существовании документа стало известно на прошлой неделе — по словам Колина Мориарти, этот сценарий использовали актёры для проб на роли в грядущем проекте. Тогда раскрылось рабочее название игры — Project Jawbreaker. Её сюжет обещает быть драматичным, но с фантастическими элементами.

Мориарти отметил, что действовал в рамках закона и лично не врывался в офис Crystal Dynamics, чтобы забрать себе данные. Судя по всему, создателей игры оскорбило и то, что ведущие зачитали сценарий по ролям со смешными утрированными акцентами.