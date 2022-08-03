Игрок «срубил» дерево в Elden Ring и получил неожиданный эффект

Пользователь под ником K4richard выпустил мод, в котором убрал из Elden Ring дерево Эрд, тем самым увеличив частоту кадров в игре.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В интервью игрок отметил, что чем ближе он подходил к дереву в игре, тем больше становилось проблем с производительностью. Причём автор убрал не только Эрд, но и эффекты частиц, которые тоже влияли на частоту кадров.

Пользователь смог запустить проект с 30 FPS на слабом PC, а частота кадров при использовании GT 1030 поднялась на 16 FPS. Фанат даже пошутил, что мод буквально снижает требования к видеокартам для Elden Ring.