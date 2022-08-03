Слух: Sony и Microsoft запретят россиянам закупаться через Турцию

Microsoft и Sony планируют ввести ограничения на приём карт Ozan и Oldubil для предварительного заказа своих игр и их последующей покупки. По данным Digital Report, предзаказ по картам Ozan и Oldubil уже закрыт. В ближайшее время в магазинах двух издателей будут введены более жёсткие механизмы контроля платёжных транзакций, связанных с турецким регионом.