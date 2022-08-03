EA опять высказалась про одиночные игры

В рамках квартального отчёта глава EA заявил, что одиночные игры — очень важная часть общего портфолио работ компанииПо словам Эндрю Уилсона, для EA большое значение имеют мотивации игроков и способы, с помощью которых авторы их реализуют. С одной стороны, это различные увлекательные сюжетные истории, с другой — создание онлайн-сообществ.

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Среди этих целей важное место как раз занимают одиночные проекты, в списке которых Dragon Age: Dreadwolf и ремейк Dead Space. Кроме того, до апреля 2023 года EA планирует выпустить некую игру по крупному IP (видимо, речь о готовящейся Star Wars Jedi: Survivor) и ещё один проект сторонней студии-партнёра, хотя о чём идёт речь — пока непонятно.