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1 час назад

EA заявила, что одиночные игры очень важны для студии

Игромания.ру

В рамках квартального отчёта глава EA заявил, что одиночные игры — очень важная часть общего портфолио работ компанииПо словам Эндрю Уилсона, для EA большое значение имеют мотивации игроков и способы, с помощью которых авторы их реализуют. С одной стороны, это различные увлекательные сюжетные истории, с другой — создание онлайн-сообществ.

EA опять высказалась про одиночные игры
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Среди этих целей важное место как раз занимают одиночные проекты, в списке которых Dragon Age: Dreadwolf и ремейк Dead Space. Кроме того, до апреля 2023 года EA планирует выпустить некую игру по крупному IP (видимо, речь о готовящейся Star Wars Jedi: Survivor) и ещё один проект сторонней студии-партнёра, хотя о чём идёт речь — пока непонятно.

Кроме того, Эндрю Уилсон прокомментировал слухи о поглощении компании, отметив, что сейчас она находится в отличной позиции в качестве самостоятельной фирмы. При этом, кстати, несмотря на поддержку одиночных проектов, большую часть прибыли EA приносят игры-сервисы.

Игры,Эндрю Уилсон,
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