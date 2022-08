Семь сюжетных шутеров, которые вы обязаны пройти

Серия Half-Life

Серия Wolfenstein

Изначально франшиза Wolfenstein, как и многие предтечи современных шутеров, вовсе не претендовала на лавры высокого искусства. Return to Castle Wolfenstein приблизила простоватый боевик к жанру pulp fiction, привнеся элементы мистики и научной фантастики, но свой современный облик серия получила благодаря Wolfenstein: The New Order. Перезапуск 2014 года великолепно совместил тон военной драмы, юмор черной комедии и абсурд фильмов Тарантино — на выходе получится практически образцовый сюжетный шутер. Продолжение под названием The New Colossus в плане сюжета получилось еще лучше, но в результате слегка подзабыло об игровом процессе. Впрочем, оно того стоило.