Семь сюжетных шутеров, которые вы обязаны пройти

Нынешняя игровая индустрия привыкла расценивать шутеры в основном как многопользовательское, соревновательное развлечение, но так было не всегда. На закате жанра разработчики всегда делали акцент на захватывающей одиночной кампании — сетевая игра же считалась приятным, но не обязательным довеском. Эти времена давно прошли, однако качественные сюжетные шутеры все еще не вымерли, пускай и встречаются они теперь гораздо реже. В этом тексте мы решили собрать самые запоминающиеся сюжетные шутеры всех времен — от легендарных до нишевых.

Фото: Electronic Arts Electronic Arts

Серия Half-Life

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В разговоре о сюжетных шутерах никак нельзя обойти стороной игры, которые фактически положили начало этому течению. До выхода Half-Life повествование в шутерах от первого лица считалось чем-то совершенно необязательным, подчас лишним. После того, как творение Valve совершило революцию, сюжет (пускай даже и незамысловатый) стал неотъемлемой частью любого экшена. Внезапно все поняли, что хороший геймплей работает еще лучше, если подкрепить механики достойным нарративом и постановкой — как раз здесь цикл Half-Life практически вне конкуренции.

2K Games

Серия Wolfenstein

Изначально франшиза Wolfenstein, как и многие предтечи современных шутеров, вовсе не претендовала на лавры высокого искусства. Return to Castle Wolfenstein приблизила простоватый боевик к жанру pulp fiction, привнеся элементы мистики и научной фантастики, но свой современный облик серия получила благодаря Wolfenstein: The New Order. Перезапуск 2014 года великолепно совместил тон военной драмы, юмор черной комедии и абсурд фильмов Тарантино — на выходе получится практически образцовый сюжетный шутер. Продолжение под названием The New Colossus в плане сюжета получилось еще лучше, но в результате слегка подзабыло об игровом процессе. Впрочем, оно того стоило.

Bethesda Softworks

Трилогия Bioshock

Bioshock была одним из первых произведений современной игровой индустрии, которое доказало, что игры вполне способны рассуждать на комплексные социально-политические темы. Да, исследование затопленного Восторга, сражения против сплайсеров, Большие папочки и Маленькие сестрички — это здорово, но значительную часть игроков больше интересовало, как идеальный город объективистов пришел в упадок. На подробности разработчики не поскупились: первые две Bioshock во всех красках описывают переплетения политических интриг могущественных эгоистов, которые привели к катастрофе. Конечно, сюжет Infinite на фоне предыдущих частей смотрится не столь ярко, но плохим его тоже не назвать — разве что чрезмерно запутанным и претенциозным.

2K Games

Трилогия Metro

Серия Metro имеет под собой солидный первоисточник в виде одноименных книг, так что игры фактически были обречены на хороший сюжет. Он производит вдвойне сильное впечатление, если проходить все три части подряд, одну за другой. Путешествие главного героя от задворок московского метро до центра столицы и мира далеко за пределами города ощущается долгим, напряженным и бесконечно тяжелым, но при этом крайне человечным. В моменты затишья Metro нередко показывает очень правдоподобные, теплые сцены из быта людей, которые смогли построить новую жизнь на руинах пост-апокалипсиса. Игры в принципе редко способны вызвать подобный уровень сопереживания, шутеры так тем более.

Deep Silver

Call of Duty: Modern Warfare 2

Сейчас репутация франшизы Call of Duty далека от идеала, однако глупо было бы отрицать, какой весомый вклад она внесла в развитие индустрии. Modern Warfare 2 была первым настоящим блокбастером: дорогим, зрелищным, увлекательным и невероятно популярным. Хотя разработчики всего-то и сделали, что прибегли к знакомым по голливудским боевикам приемам, такое качество постановки для шутеров от первого лица было фактически беспрецедентным — даже на фоне предыдущей Modern Warfare, которая тоже произвела фурор. И хотя спустя столько лет после релиза громкие взрывы и спецэффекты уже не так впечатляют, как раньше, Modern Warfare 2 неплохо сохранилась по меркам ААА-проектов.

Activision

Titanfall 2

От Titanfall 2 мало кто ждал великих свершений по части одиночной кампании. Сюжетка первой части представляла из себя череду стандартных многопользовательских матчей против ботов, которые, мягко говоря, не слишком впечатляли и не пытались рассказать какую-либо внятную историю. Однако сиквел преподнес приятный сюрприз — разработчики не только приготовили полноценный сюжет, но и действительно постарались над кампанией. Качественная постановка, разнообразные миссии, неглупый геймплей… Но главное — это неожиданно интересная динамика между главными героями: пилотом-новобранцем Джеком Купером и титаном BT, которые волею судеб должны работать сообща. Финал их путешествия, без шуток, способен пробить на слезу.

Electronic Arts

Spec Ops: The Line

Spec Ops: The Line — ярчайший пример культовой игры. Во всем, что касается механик и геймплея, она бесконечно далека от образцовой: надолго застряв в производственном аду, проект добрался до релиза сравнительно скучным шутером от третьего лица. Он не переизобрел жанр, не попытался как-то разнообразить привычные тропы и предложил маловато интересных игровых ситуаций. Причина легендарного статуса Spec Ops: The Line кроется именно в сюжете, который медленно, но неотвратимо превращает стандартный милитари-шутер в психологический хоррор с сильным эмоциональным посылом. Ключевой сюжетный поворот игры легко заспойлерить одним лишь упоминанием главного источника вдохновения авторов, так что мы не будем портить вам впечатление — просто поиграйте сами. Поверьте, этот опыт запоминается надолго.