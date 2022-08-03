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4 минуты назад

Слух: Стало известно, кто слил в Сеть новый S.T.A.L.K.E.R.

Мария Иванова

Появились новые подробности об утечке ранней версии консольного порта S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Если верить источнику, телеграмм-каналу Mash, файлы игры были выложены в Сеть сотрудниками студии GSC Game World, которые не разделяют официальную позицию компании насчет российских игроков.

Слух: Стало известно, кто слил в Сеть новый S.T.A.L.K.E.R.
Фото: GSC Game WorldGSC Game World

Блогер под ником nevajno1kto, опубликовавший слитый архив, утверждает, что часть работников GSC Game World считает политику студии «лютой несправедливостью» — утечка была попыткой навредить проекту. Кроме того, отмена российского релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вызвала крайне негативную реакцию среди русскоязычных поклонников серии. Ранее в Интернете также были опубликованы персональные данные разработчиков, включая адреса, паспортные данные и номера телефонов.

Напомним, вчера в Сети появился архив, содержащий файлы некого «проекта без названия» от GSC Game World — им оказался консольный порт первой игры серии, Shadow of Cherhnobyl. По словам nevajno1kto, студия собиралась приурочить его к релизу продолжения, чтобы создать дополнительную шумиху вокруг проекта. При этом разработкой порта якобы занимается сторонняя студия — авторы оригинала лишь курируют процесс. Сама GSC Game World никак не комментирует ситуацию.

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