Слух: Стало известно, кто слил в Сеть новый S.T.A.L.K.E.R.

Появились новые подробности об утечке ранней версии консольного порта S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Если верить источнику, телеграмм-каналу Mash, файлы игры были выложены в Сеть сотрудниками студии GSC Game World, которые не разделяют официальную позицию компании насчет российских игроков.

Фото: GSC Game World GSC Game World

Блогер под ником nevajno1kto, опубликовавший слитый архив, утверждает, что часть работников GSC Game World считает политику студии «лютой несправедливостью» — утечка была попыткой навредить проекту. Кроме того, отмена российского релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вызвала крайне негативную реакцию среди русскоязычных поклонников серии. Ранее в Интернете также были опубликованы персональные данные разработчиков, включая адреса, паспортные данные и номера телефонов.