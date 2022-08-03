Слух: Стало известно, кто слил в Сеть новый S.T.A.L.K.E.R.

Появились новые подробности об утечке ранней версии консольного порта S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Если верить источнику, телеграмм-каналу Mash, файлы игры были выложены в Сеть сотрудниками студии GSC Game World, которые не разделяют официальную позицию компании насчет российских игроков.
Блогер под ником nevajno1kto, опубликовавший слитый архив, утверждает, что часть работников GSC Game World считает политику студии «лютой несправедливостью» — утечка была попыткой навредить проекту. Кроме того, отмена российского релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вызвала крайне негативную реакцию среди русскоязычных поклонников серии. Ранее в Интернете также были опубликованы персональные данные разработчиков, включая адреса, паспортные данные и номера телефонов.
Напомним, вчера в Сети появился архив, содержащий файлы некого «проекта без названия» от GSC Game World — им оказался консольный порт первой игры серии, Shadow of Cherhnobyl. По словам nevajno1kto, студия собиралась приурочить его к релизу продолжения, чтобы создать дополнительную шумиху вокруг проекта. При этом разработкой порта якобы занимается сторонняя студия — авторы оригинала лишь курируют процесс. Сама GSC Game World никак не комментирует ситуацию.