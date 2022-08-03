Electronic Arts рассказала, за счет чего растет ее прибыль

EA представила отчёт за минувший квартал финансового года, который завершился 30 июня — результаты оказались положительными.

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Выручка за период составила 1,77 млрд долларов, поднявшись на 14% по сравнению с прошлым годом. При этом рост прибыли составил 52% до 311 млн долларов. На продажи игр пришлось 341 млн долларов, а на микротранзакции — 1,42 млрд долларов. В прошлом году эти данные составляли 322 млн долларов и 1,22 млрд долларов соответственно.

Общие продажи за последние 12 месяцев перевалили за 7,4 млрд долларов, поднявшись на 22% по сравнению с предыдущим годом. При этом общее число активных игроков в проектах EA выросло до 600 млн аккаунтов, а уровень вовлечения в FIFA Ultimate Team увеличился на 40%.