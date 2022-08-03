Valve опубликовала расписание турниров Dota Pro Circuit

Среди требований к компаниям Valve также обозначила точные даты проведения DPC-лиг и мэйджоров. Как и в сезоне 2021/22, циклов будет три — зимний, весенний и летний.

Главное отличие заключается в том, что теперь региональные лиги сокращены с шести до трёх недель, но останутся в тех же рамках. Если в этом сезоне команды первого и второго дивизиона играли турниры параллельно, то в новом сезоне будут выступать по очереди.