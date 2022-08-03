Valve опубликовала расписание турниров Dota Pro Circuit

Компания Valve объявила тендер среди киберспортивных турнирных операторов — разработчики Dota 2 ищут организации, которые заинтересованы в проведении региональных лиг Dota Pro Circuit на следующий сезон.
Среди требований к компаниям Valve также обозначила точные даты проведения DPC-лиг и мэйджоров. Как и в сезоне 2021/22, циклов будет три — зимний, весенний и летний.
Главное отличие заключается в том, что теперь региональные лиги сокращены с шести до трёх недель, но останутся в тех же рамках. Если в этом сезоне команды первого и второго дивизиона играли турниры параллельно, то в новом сезоне будут выступать по очереди.
Расписание Dota Pro Circuit 2022/2023 Winter Tour:
Расписание Dota Pro Circuit 2022/2023 Spring Tour:
Расписание Dota Pro Circuit 2022/2023 Summer Tour:
В сезоне 2021/22 последний мэйджор проходит с 4 по 14 августа. Возможно, Valve хотят сдвинуть даты проведения следующего The International обратно на август или начало сентября.