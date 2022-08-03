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14 минут назад

Valve опубликовала расписание турниров и новый формат Dota Pro Circuit на сезон 2022/2023

Чемпионат.com

Компания Valve объявила тендер среди киберспортивных турнирных операторов — разработчики Dota 2 ищут организации, которые заинтересованы в проведении региональных лиг Dota Pro Circuit на следующий сезон.

Valve опубликовала расписание турниров Dota Pro Circuit
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Среди требований к компаниям Valve также обозначила точные даты проведения DPC-лиг и мэйджоров. Как и в сезоне 2021/22, циклов будет три — зимний, весенний и летний.

Главное отличие заключается в том, что теперь региональные лиги сокращены с шести до трёх недель, но останутся в тех же рамках. Если в этом сезоне команды первого и второго дивизиона играли турниры параллельно, то в новом сезоне будут выступать по очереди.

Расписание Dota Pro Circuit 2022/2023 Winter Tour:

  • Открытая квалификация — 11-13 декабря 2022;
  • Закрытая квалификация — 14-15 декабря 2022;
  • Региональные лиги, 1-й дивизион — 9-29 января 2023;
  • Региональные лиги, 2-й дивизион — 30 января — 19 февраля 2023;
  • Глобальный мэйджор-турнир — 24 февраля — 5 марта 2023.

Расписание Dota Pro Circuit 2022/2023 Spring Tour:

  • Открытая квалификация —13-15 марта 2023;
  • Закрытая квалификация —16-22 марта;
  • Региональные лиги, 1-й дивизион — 13 марта — 2 апреля;
  • Региональные лиги, 2-й дивизион — 3-23 апреля;
  • Глобальный мэйджор-турнир —28 апреля — 7 мая.

Расписание Dota Pro Circuit 2022/2023 Summer Tour:

  • Открытая квалификация —15-17 мая 2023;
  • Закрытая квалификация — 18-24 мая;
  • Региональные лиги, 1-й дивизион — 15 мая — 4 июня;
  • Региональные лиги, 2-й дивизион — 5-25 июня;
  • Глобальный мэйджор-турнир — 30 июня — 9 июля.

В сезоне 2021/22 последний мэйджор проходит с 4 по 14 августа. Возможно, Valve хотят сдвинуть даты проведения следующего The International обратно на август или начало сентября.

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