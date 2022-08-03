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15 минут назад

Создатели соревновательных игр в Roblox устали бороться с хакерами

Игромания.ру

Создатели соревновательных игр в популярной многопользовательской песочнице Roblox признались, что выгорают из-за постоянной борьбы с хакерами, а некоторые и вовсе теряют желание продолжать свою деятельность.

В Roblox устали бороться с хакерами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчиков Hutch рассказали о проблеме на примере своей игры. 1 июля их проект перешёл на условно-бесплатную модель. У игры было зафиксировано более шести миллионов посещений, а среднее количество игроков составляло около 2500 человек. При этом за июль было выдано 2964 модераторских бана и 25,342 автоматических анти-чит бана. Таким образом, каждый день выдавалось около 817 банов.

Разработчики жалуются, что в Roblox отсутствуют эффективные инструменты для борьбы с недобросовестными пользователями, вроде блокировки IP-адресов. Им также кажется, что сетевая платформа не делает ничего, чтобы как-то исправить ситуацию.Hutch поддержал Polyhex, один из самых популярных разработчиков Roblox, известный по Super Bomb Survival и Super Doomspire. Он рассказал, что тоже больше не хочет работать над соревновательными играми в Roblox из-за постоянной волны читеров.

Популярность и простота использования Roblox сделала её мишенью для хакеров и читеров.. Так, к примеру, недавно было слито множество внутренних документов, а один из обнаруженных эксплойтов позволял автоматически блокировать учётную запись любого игрока.

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