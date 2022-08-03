Blizzard рассказала, как часто будет выпускать новый контент для Diablo Immortal

Blizzard рассказала о том, что планирует выпускать новый контент для Diablo Immortal раз в две недели — это будут как крупные, так и мини-обновления.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Мини-обновления расширят игру новыми сезонами боевого пропуска, различными внутриигровыми событиями, обновлениями особенностей игры и многим другим.

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Что касается крупных обновлений, то они порадуют пользователей новыми геймплейными особенностями, бесплатными сюжетными дополнениями, внутриигровыми событиями и прочим контентом.

При этом Blizzard обращает внимание, что «каждый вид контента не будет жёстко привязан к мини- или крупным обновлениям». Разработчики нацелены на создание высококачественного контента и будут выпускать его по мере готовности.

Также Blizzard поделилась подробностями боевого пропуска третьего сезона, который стартует 4 августа. Содержимое боевого пропуска, посвящённого пути архангела Справедливости, уже должно быть доступно — до 1 сентября.

В бесплатную версию вошли 40 уровней с заданиями и наградами, такими как легендарные самоцветы, глифы, эфесы и прочее.

Платный усиленный боевой пропуск доступен со всеми наградами за рейтинг бесплатного пропуска, усиленной лентой с дополнительными наградами за получение каждого уровня, а также оружием (открывается на 1-м уровне) и сияющими доспехами архангела Справедливости (открывается на 40-м уровне).

Игроки, купившие платный усиленный боевой пропуск коллекционера, получат доступ ко всем наградам за рейтинг и декоративным предметам из усиленного пропуска, рамку портрета «архангел Справедливости», декоративный портал и моментальное повышение ранга на 10 уровней.

Кроме этого, игроки Diablo Immortal уже могут принять участие в ежедневном событии «Вторжение демонов Гнева», где им предстоит сразиться с ордами особых кровожадных демонов за ценное снаряжение и другие приятные награды.