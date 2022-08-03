«ВКонтакте» покажет крупный киберспортивный турнир по Dota 2

По словам директора по маркетингу и развитию новых инициатив «ВКонтакте» Александра Володина, киберспортивный контент — один из наиболее популярных у пользователей «VK Видео». Да и к тому же сама площадка предлагает смотреть турниры с комфортом.

Киберспортивный контент остаётся одной из наиболее популярных категорий у пользователей «VK Видео». Это последний турнир, где команды из СНГ смогут набрать очки для прямого выхода на главное киберспортивное событие в мире — The International, так что мы не могли обойти стороной его трансляции. Наших пользователей будет ждать много сюрпризов как на самих трансляциях, так и вокруг турнира, а обновлённая платформа позволит следить за любимыми командами из любой точки мира с картинкой идеального качества.