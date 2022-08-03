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1 час назад

«ВКонтакте» покажет крупный киберспортивный турнир по Dota 2

Чемпионат.com

«ВКонтакте» объявила, что на площадке «VK Видео» покажут крупный киберспортивный турнир по Dota 2 — PGL Major Arlington. Турнир пройдёт с 4 по 14 августа.

«ВКонтакте» покажет крупный киберспортивный турнир по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам директора по маркетингу и развитию новых инициатив «ВКонтакте» Александра Володина, киберспортивный контент — один из наиболее популярных у пользователей «VK Видео». Да и к тому же сама площадка предлагает смотреть турниры с комфортом.

Киберспортивный контент остаётся одной из наиболее популярных категорий у пользователей «VK Видео». Это последний турнир, где команды из СНГ смогут набрать очки для прямого выхода на главное киберспортивное событие в мире — The International, так что мы не могли обойти стороной его трансляции. Наших пользователей будет ждать много сюрпризов как на самих трансляциях, так и вокруг турнира, а обновлённая платформа позволит следить за любимыми командами из любой точки мира с картинкой идеального качества.

PGL Dota 2 Major Arlington 2022 — второй по счёту мейджор текущего соревновательного сезона по Dota 2, в котором примут участие сильнейшие команды из нести регионов СНГ. Его призовой фонд составляет $500 тыс.

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