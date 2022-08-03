Игры, похожие на Roblox геймплеем и стилем

Roblox не нуждается в представлении: эта мультиплеерная песочница запредельно популярна по всему миру. В первую очередь, благодаря разнообразию — среди пользовательских игр можно отыскать занятие на любой вкус, возраст и предпочтения. Однако это далеко не единственный проект подобного рода: игры, ставящие на первый план свободу творчества, выходили еще до появления Roblox — и будут выходить после. В этом тексте мы собрали несколько хороших игр, похожих на Roblox.

Фото: VRChat Inc. VRChat Inc.

Garry’s Mod

Видео дня

Garry’s Mod прослыла лучшей креативной песочницей задолго до того, как Roblox захватила мир. Этот любительский мод, позволяющий игроку баловаться со всякими объектами и моделями на движке Source, быстро стал одной из самых продаваемых игр в Steam — и одним из главных инструментов для фанатского творчества. В Garry’s Mod можно создавать сценки для красивых скриншотов, программировать транспортные средства, дурачиться при помощи физического движка и создавать собственные режимы — от масштабных ролевых игр до хорроров, шутеров и многого другого. Даже спустя 16 лет после релиза Garry’s Mod пользуется огромной популярностью среди поклонников творческих песочниц.

Valve

Minecraft

Наверное, вряд ли кому-то нужно объяснять, что такое Minecraft — буквально самая популярная игра на планете. Огромная, полная приключений и бесконечно увлекательная. Если не прибегать к пользовательским модификациям, механики базовой версии Minecraft немного меркнут на фоне той свободы, которую предоставляет Roblox, однако и без модов контента хватит надолго. Можно заняться обустройством собственного дома, крепости или замка, посадить огородик, разводить животных, отправиться на поиски сокровищ в подземные пещеры, побывать в измерении демонов, поохотиться на драконов… Или перейти в креативный режим, отложить выживание в сторонку и собрать реплику Эйфелевой башни в масштабе 1:1. Или рабочий калькулятор. Или музыкальный проигрыватель. В Minecraft единственное ограничение — это ваше воображение.

Microsoft Studios

VRChat

Если же вам не слишком интересны геймплейные механики, и вы просто хотите путешествовать по множеству причудливых миров, попробуйте окунуться в VRChat — виртуальную песочницу, где можно найти все, что душе угодно. Серьезно, расписывать возможности VRChat — все равно что рассказывать об идеальной версии виртуальной реальности. Здесь можно поболтать с друзьями в милом кафе, прогуляться по кропотливо воссозданным улочкам разных городов мира, прокатиться на американских горках в парке аттракционов, поплескаться на белоснежном пляже или отыскать какой-нибудь неизведанный мир. В VRChat найдется миллион способов отлично провести свободное время с друзьями.

VRChat Inc.

LEGO Worlds

LEGO Worlds — это песочница с открытым миром, собранным из кубиков LEGO. В отличие от трех предыдущих игр в списке она не претендует на высокое искусство или революцию в геймдизайне: это просто набор различных миров, которые можно исследовать в поисках любопытных открытий, населять персонажами и застраивать собственными постройками — простыми или сложными. LEGO Worlds также поддерживает многопользовательский режим, так что если вы хотите повозиться в конструкторе с другими игроками — не пропустите.

Warner Bros. Interactive Entertainment

Dreams

Dreams от создателей серии LittleBigPlanet — не совсем игра. Это пространство, где можно создавать игры. А также картины, музыкальные треки, скульптуры, анимированные ролики, инсталляции и вообще любой предмет цифрового искусства. Dreams включает в себя инструменты для всех мыслимых и немыслимых видов творчества, попутно сопровождая каждый из них подробнейшим обучением, которое познакомит пользователя с нюансами процесса. Конечно, игры в рамках Dreams редко получаются по-настоящему качественными, но в качестве креативного тренажера проект практически не имеет равных. Недостаток только один — игра доступна лишь на консолях Sony.

Sony Interactive Entertainment

Besiege

Если вам страсть как хочется немного мультяшного хаоса, Besiege — идеальный способ претворить свои самые дурацкие идеи в жизнь. Это маленькая головоломка, где игроку нужно собирать различные осадные машины, чтобы захватывать вражеские замки и побеждать армии человечков-рыцарей. Проблема только в том, что катапульты и всяческие баллисты, непонятно как собранные из металла и палок, подчиняются всем законам физики — это нередко приводит к совершенно идиотским, истерически смешным ситуациям. В Besiege нет неправильного решения задачи: если ваш кривоногий требушет кое-как попадает в цель, значит, вы гениальный инженер.

Spiderling Studios

Space Engineers

Кстати об инженерах. Space Engineers целиком посвящена нелегким трудовым будням космических шахтеров, занятых добычей минералов. Эта песочница однозначно понравится любителям научной фантастики, так как суровая красота открытого космоса передана авторами замечательно. В нулевой гравитации непросто ориентироваться, плюс нужно тщательно следить за запасом кислорода и топлива для реактивного ранца — иначе вы останетесь беспомощно дрейфовать в невесомости. Space Engineers позволяет свободно строить космические корабли любых размеров, обустраивать орбитальные станции на астероидах, исследовать необитаемые планеты в поисках ресурсов и путешествовать между звездными системами — все это можно делать в компании друзей.

Keen Software House

Growtopia

Наконец, Growtopia подойдет поклонникам пиксель-арта. Это двухмерная многопользовательская песочница, в которой игроки создают множество самых разных миров. Кто-то посвящает свои миры большим картинам, другие придумывают полосы препятствий и воссоздают фрагменты из любимых фильмов, третьи же просто строят красивые здания. Самое то, если Roblox вдруг поднадоел и хочется найти какую-нибудь пиксельную альтернативу.